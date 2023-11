Spaccio nell’area boschiva di Borgotrebbia: trovati 7.500 euro e hashish

Una segnalazione di presunto spaccio in un’area boschiva di Borgotrebbia è arrivata alla polizia nel pomeriggio di sabato 18 novembre. Le Volanti si sono precipitate sul posto. Gli agenti hanno notato due uomini nascosti tra la vegetazione. “Due giovani, verosimilmente nordafricani, che si davano rapidamente alla fuga non appena notata la presenza dei poliziotti” – si legge nella nota.

Gli agenti hanno perlustrato l’area dove hanno trovato una postazione allestita per lo spaccio. Tra i resti di un pasto frugale, carica batterie e rotoli di cellophane abbandonati a terra, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un grande masso collocato in una posizione anomala: al di sotto c’erano 7.500 euro raccolti in mazzette avvolte in piccole buste di plastica. Trovati anche bilancini di precisioni e circa 40gr di hashish.

Accertamenti da parte della squadra mobile sono in corso.