Portava droga da vendere a pazienti ricoverati: arrestato all’ingresso dell’ospedale

Nella mattinata di ieri, la squadra Mobile della Questura di Piacenza ha arrestato in flagranza di reato, proprio all’ingresso dell’ospedale cittadino, un italiano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il personale Asl aveva segnalato al posto di polizia della struttura il sospetto consumo di marijuana da parte di alcuni degenti ricoverati, droga che evidentemente veniva portata loro dall’esterno.

La squadra Mobile ha quindi organizzato un apposito servizio, durante il quale ha ferma un pregiudicato di 49 anni all’ingresso dell’ospedale: perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di 5,20 grammi di hashish, destinati ad essere introdotti e ceduti nella struttura ospedaliera. È stato quindi arrestato.

