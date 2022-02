Foti ricoverato per Covid: “Sono curato con professionalità e umanità”

“Sono ben curato, questo tengo a dirlo”. Tommaso Foti, deputato piacentino di Fratelli d’Italia, parla dall’ospedale, reparto di Malattie infettive.

È lì da qualche giorno a causa del Covid, come migliaia di piacentini “toccato” dal virus in una forma così seria da richiedere il ricovero.

Le sue condizioni sono stabilizzate, le cure sembrano dare gli effetti sperati.

Foti ha contratto l’infezione a Roma, nei giorni delle sedute-maratona del Parlamento per l’elezione del Presidente della Repubblica.

Dopo la conferma della positività, una Tac ha rilevato un principio di polmonite interstiziale, una delle più tipiche e pericolose conseguenze dell’infezione da Covid.

Foti è stato quindi ricoverato. Gli viene somministrato ossigeno – come riferisce direttamente – e le dosi sono state nel frattempo ridotte, segno confortante di come stia reagendo il suo organismo.

In attesa di nuovi accertamenti clinici previsti già da oggi, Foti è – come ben si può comprendere – cauto sull’evoluzione della malattia. “Comunque il reparto di Infettivologia – dice – è composto di personale davvero di alta qualità professionale e umana”.

