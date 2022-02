Vento forte: albero caduto a San Lazzaro, rami sulle auto. Intervento dei vigili del fuoco

Forti raffiche di vento nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio di lunedì 7 febbraio a Piacenza e provincia. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami pericolanti o spezzati.

In via Emilia Parmense a Piacenza nella zona di San Lazzaro, un albero è caduto sulla sede stradale coinvolgendo anche alcune auto in sosta. A Sarmato l’intervento riguarda invece alcune tegole che si sono spostate da un tetto.

A Milano, a causa della bufera di vento, quattro persone sono rimaste ferite in modo grave e si è staccata una parte della copertura della stazione centrale.