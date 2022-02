Castello, asta a buon fine per l’ex hotel Palace: aggiudicato per 390mila euro

L’Hotel Palace ha finalmente trovato un acquirente. L’asta con cui l’immobile, da anni ricettacolo di degrado, era stato messo in vendita è stata finalmente aggiudicata per un valore appena superiore a 390mila euro. Meno di 400mila euro per acquistare l’immobile situato lungo la via Emilia Pavese, “deteriorato e in stato di abbandono”, come si legge nell’avviso di vendita pubblicato a suo tempo dal Tribunale di Piacenza. L’offerta minima era di 293mila euro. Il rialzo minimo era di 2 mila euro. I 390mila euro rappresentano quasi la metà del valore con cui lo storico hotel finì all’asta nel 2017, quando venne battuto a 694.573,63. Nelle successive aste il valore è via via calato fino ad arrivare a quello per cui è stata indetta l’ultima vendita giudiziaria. Per i castellani, è un sospiro di sollievo. Da anni oramai l’hotel Palace veniva additato come uno dei luoghi di Castel San Giovanni maggiormente vocati al degrado.

“Per l’amministrazione comunale – dice il sindaco Lucia Fontana – è una bella notizia. Finalmente dopo anni e anni l’immobile è stato aggiudicato ad un soggetto che, si spera, possa recuperarlo. Le uniche possibilità previste per quell’area sono residenziale oppure alberghiero”.