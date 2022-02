Furiosa lite sull’autobus, volano sputi e schiaffi. Intervengono i passeggeri

Episodio turbolento su un pullman del trasporto pubblico locale piacentino.

In base a quanto si è appreso, ad originare la lite sarebbe stata la presenza di un nordafricano salito sul pullman con una bottiglia in mano. Per questo sarebbe stato invitato a scendere dal bus, ma a quel punto avrebbe reagito sputando (un gesto particolarmente pericoloso in tempi di pandemia da Covid) nei confronti di chi aveva avanzato la richiesta.

Un passeggero è intervenuto, ne è nato un parapiglia, dalle parole i due sono presto arrivati agli schiaffi. Altre persone presenti a bordo si sono prodigate per calmare i contendenti e consentire all’autista di proseguire la corsa verso la destinazione prevista.

Grande apprensione da parte dei presenti, tra loro anche diversi studenti.

Purtroppo non è la prima volta che si verificano episodi di tensione sui mezzi di trasporto pubblico. Alcuni mesi fa gli autisti avevano lamentato le difficoltà quotidiane sul lavoro, incrementate dalle normative anticontagio ma anche, ad esempio, da passeggeri che vorrebbero salire con cani senza museruola oppure con i monopattini.

IL VIDEO DELLA LITE