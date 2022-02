Copertoni ed elettrodomestici: i volontari di Plastic Free ripuliscono Castello

Dopo il periodo di fermo, imposto dai rigori invernali, i volontari di Plastic free si sono dati convegno nell’area alle spalle del centro commerciale Coop di Castel San Giovanni. I volontari hanno battuto palmo a palmo tutta l’area compresa tra la strada della Spadina, il Palacastello e il parcheggio retrostante la Coop. Nei sacchi c’è finito di tutto, anche una bombola del peso di non meno di quaranta chili, arrugginita e seminascosta dalla vegetazione, insieme a copertoni di auto, bottiglie di vetro e plastica. I volontari hanno raccolto centinaia di mozziconi di sigarette e persino qualche elettrodomestico. Alla fine l’operatore messo a disposizione dal comune ha portato in discarica non meno di una trentina di sacchi stracolmi di rifiuti di ogni genere.

“Siamo molto contenti – dice il referente di zona di Plastic Free Luca Merlino –. Ora ci piacerebbe ripetere, magari concentrandoci sulla zona del polo logistico dove ci sono parecchie aree che hanno bisogno di un intervento”.

Tra gli obiettivi futuri di Plastic Free a Castello c’è anche quello di collaborare con le scuole del territorio.

LA FOTOGALLERY DI MASSIMO BERSANI