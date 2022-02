Appello di Anpas per aiutare una famiglia ucraina bloccata: aiuti da tutta Italia

Stanno rispondendo da tutta Italia all’appello lanciato ieri, 25 febbraio, da Anpas Piacenza per aiutare una famiglia ucraina che sta fuggendo dal paese in guerra. Marito, moglie, due bambini di sei mesi e di tre anni stanno tentando di tornare a Piacenza dove avevano vissuto per qualche tempo. Paolo Rebecchi, coordinatore di Anpas Piacenza sta organizzando una rete di accoglienza e, tramite un agente delle forze dell’ordine, è in contatto con la famiglia.

Dopo lo scoppio delle prime bombe, all’alba di giovedì scorso, la paura ha preso il sopravvento. La famiglia si è messa in macchina nel tentativo di guadagnarsi la salvezza. “Abbiamo ricevuto molte adesioni alla richiesta che abbiamo lanciato ieri – spiega Rebecchi di trovare un alloggio per ospitare il nucleo famigliare. Qualcuno anche da altre città italiane. Un piacentino, che vive in Slovacchia, si è messo in contatto con noi, stamattina, per darci la disponibilità ad ospitare i sei componenti, nel caso riescano ad attraversare il confine”.

PER AIUTARE LA FAMIGLIA UCRAINA IN FUGA A PIACENZA CONTATTARE IL COMITATO DI ANPAS PROVINCIALE AL NUMERO 344 00 799 27

Chiunque volesse aiutare la famiglia ucraina – che il comitato di Anpas provinciale si augura di poter ricevere entro domenica sera – e avesse la possibilità di concedere un alloggio può contattare il numero di telefono della segreteria provinciale di Anpas al 344 0079927 oppure scrivere un email all’indirizzo [email protected]