Famiglia ucraina in fuga con la speranza di arrivare a Piacenza. Anpas si mobilita

Restare in Ucraina non è più sicuro e per questo migliaia di persone, in queste ore, stanno cercando di fuggire mettersi in salvo dai mostri della guerra. Tra le tante famiglie in fuga che stanno cercando di raggiungere il confine con la Polonia ci sono anche sei persone che hanno uno stretto legame con Piacenza. Una di loro, infatti, ha vissuto per anni nella nostra provincia prima di ritrasferirsi in Ucraina, nel suo paese d’origine.

Dopo lo scoppio delle prime bombe, all’alba di giovedì scorso, la paura ha preso il soprassalto. La famiglia – composta da marito e moglie con due bambini di sei mesi e di tre anni – da allora sta cercando di mettersi in salvo. Il comitato provinciale di Anpas attraverso il coordinatore Paolo Rebecchi sta organizzando una rete di accoglienza e – tramite un agente delle forze dell’ordine italiane – è in contatto con la famiglia.

“La difficile situazione che coinvolge l’Ucraina ha rapporti anche con la nostra provincia – ha spiegato Rebecchi – come Anpas ci stiamo organizzando a livello nazionale per strutturare un aiuto umanitario importante ma nel frattempo mi preme fare un appello alla comunità piacentina.”

Il comitato provinciale di Anpas si rivolge a “chiunque avesse un alloggio o degli appartamenti dove ospitare il nucleo famigliare”. ” Con la speranza – evidenzia Rebecchi – che riescano nel più breve tempo possibile ad arrivare in Italia e nella nostra provincia”.

L’ultimo contatto tra la famiglia e l’agente delle forze dell’ordine – che sta facendo da intermediario – è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì. In quel momento i sei famigliari si trovavano a 100 km dal confine con la Polonia, rallentati dalle lunghe code (anche di più di 10 chilometri) formate da persone preoccupate e accomunate dalla speranza di poter fuggire dall’incubo della guerra.

Chiunque volesse aiutare la famiglia ucraina – che il comitato di Anpas provinciale si augura di poter ricevere entro domenica sera – e avesse la possibilità di concedere un alloggio può contattare il numero di telefono della segreteria provinciale di Anpas al 344 0079927 oppure scrivere un email all’indirizzo [email protected]

