“Includere i ragazzi con disabilità”. Premiato il progetto della Croce bianca

Includere i ragazzi con disabilità nel mondo sanitario e renderli protagonisti di esperienze sociali attraverso l’incontro con altre persone e organizzazioni del territorio. Sono questi i capisaldi del progetto presentato dalla Pubblica assistenza Croce bianca al convegno di Riccione “Convers-Azioni”. Progetto che si è aggiudicato il secondo posto a livello nazionale. Tra i tanti partecipanti al convegno anche don Luigi Ciotti, presidente del Gruppo Abele e di Libera, che ha ripercorso con grande energia il suo cammino nel mondo del volontariato ed il suo rapporto con Giovanni Falcone.

Paolo Rebecchi ha coordinato il tavolo dell’Economia Sociale, in uno scambio dinamico con rappresentanti di tante regioni d’Italia. “Fotografare le situazioni e impostare in tempi rapidi dei percorsi concreti per i nostri dirigenti, è per me la strada necessaria per supportare anche nel futuro le diverse emergenze che assumono sempre più carattere di priorità nel sociale” il suo commento.. Durante la mattinata di domenica, alla quale ha partecipato anche il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, sono stati premiati i migliori progetti presentati al concorso “Idee & Progetti in Rete”, promosso da Anpas nazionale, nell’ambito di “Convers-Azioni”. La Pubblica assistenza Croce Bianca di Piacenza ha partecipato con un progetto intitolato “Conoscere per conoscersi e farsi conoscere”, che mette in campo la collaborazione dell’associazione con altre due realtà del territorio piacentino: “Club dei Piccoli Rio Torto” che pone attenzione nei confronti di ragazzi con situazioni svantaggiate e diversamente abili e “La Girandola” rivolto a persone con disabilità adulti e minori affetti da deficit a carattere cognitivo, sensoriale, motorio, psichico. La Pubblica ha raccolto l’esigenza di queste realtà di fare esperienze sociali con associazioni terze, di uscire dai luoghi abituali e di incontrare luoghi e persone nuove, di superare la paura dei ragazzi nei confronti della sanità e della cura medica della persona. “Con questo progetto si vogliono incontrare i bisogni di inclusione e esperienziali di questi ragazzi, molto spesso ignorati dalla società odierna” fanno sapere i promotori.

Tra i circa 30 progetti presentati, quello di Croce Bianca Piacenza, si è visto riconoscere il secondo posto. A votare i progetti una commissione di garanzia e i presidenti delle singole associazioni, che hanno dato un punteggio elevato, riconoscendo l’importanza del progetto e l’adesione dello stesso agli obiettivi preposti. “Una soddisfazione per le nostre associazioni vedere riconosciuto l’importanza e l’impatto di questo progetto. Il progetto nasce da esigenze specifiche del nostro territorio e dalla volontà di collaborazione con altre realtà che ogni giorno portano avanti attività e tematiche fondamentali per la società di oggi. L’inclusione e la collaborazione sono due tematiche fondanti della realtà Anpas e questo progetto permette ai giovani volontari della nostra associazione di mettersi in campo con altre realtà, instaurando nuove relazioni.” il commento delle referenti Beatrice Casella e Federica Sivelli. “Siamo senza parole, siamo molto contenti essere partner di ANPAS e di aver avuto questo riconoscimento. Ricordiamo a tutti che le nostre porte sono sempre aperte per chi vuole venirci a trovare, a noi fa molto piacere” il commento finale di Gigi Fiori, presidente Club dei Piccoli Rio Torto.