Croce Bianca, 15mila servizi in un anno: raccolta fondi per comprare un mezzo sanitario

Una raccolta fondi per acquistare un pulmino per la Pubblica assistenza Croce bianca. Giovedì 18 aprile alla Volta del Vescovo si terrà una cena solidale aperta a tutta la cittadinanza con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a un mezzo per il trasporto dei pazienti dializzati.

“La cena è il punto di partenza di un’iniziativa che vorremmo allargare a tutto il mondo imprenditoriale piacentino – spiega Valter Bulla in qualità di membro del consiglio direttivo della Pubblica assistenza Croce bianca -. Vorremmo sensibilizzare l’intera comunità sull’importanza di sostenere l’associazione che oltre all’impegno di volontari e dipendenti necessita di strutture e mezzi di trasporto”.

Servono 60mila euro per il pulmino attrezzato

Il costo del pulmino attrezzato per il trasporto di dializzati si aggira attorno ai 60mila euro. Cifra imponente che l’associazione di via Emila Pavese non può sostenere senza l’aiuto della propria comunità. “Il trasporto di dializzati e pazienti non autosufficienti avviene 365 giorno l’anno – spiega il volontario Roberto Miravalle -. Si tratta di un servizio indispensabile che rende il trasporto il meno invasivo possibile”.

Croce bianca: “Ogni anno 15 mila servizi”

Durante l’anno la Pubblica assistenza Croce bianca svolge 15mila servizi. “Una cifra che definisce la valenza dell’operato di dipendenti e volontari e l’impatto dell’associazione nella realtà sociale e sanitaria del territorio – commenta il presidente Alessandro Miglioli -. Abbiamo però bisogno di aiuto. I volontari non costano perché mettono a disposizione il loro tempo in maniera totalmente gratuita però i mezzi e le strutture deperiscono, necessitano di interventi e anche di acquisti quando vengono superate determinate soglie di chilometraggi e anni di impiego. Noi abbiamo bisogno per aiutare i cittadini di Piacenza che a loro volta i cittadini ci aiutino”.

Come partecipare alla cena benefica

La cena benefica organizzata per acquistare un pulmino attrezzato per il trasporto dei pazienti dializzati si terrà giovedì 18 aprile alla Volta del vescovo a partire dalle ore 20.00. Il costo a persona è di 45 euro. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria associativa al numero 0523613976 o direttamente Valter Bulla al numero 3295933759.

“Chi mi dice che sono tante le cene benefiche rispondo che i bisogni delle persone sono ancora di più – conclude Bulla -. I primi a prenotare sono gli stessi volontari che quotidianamente si mettono a servizio della comunità. Ognuno di noi può dare un contributo per fare del bene”.