Il 2023 della Croce Bianca: 15mila servizi, 315mila km. Dal 5 febbraio nuove lezioni

In un anno hanno fatto otto volte il giro del mondo.

Parliamo delle ambulanze di Croce Bianca, che nel 2023 hanno percorso 315mila chilometri; 8.521 sono i servizi ordinari, mentre 6.510 quelli di emergenza-urgenza per un totale di 15mila interventi in 22.319 mila ore di servizio; 573 sono i soci di cui 480 volontari e 8 dipendenti.

Il bilancio è stato presentato dal presidente di Croce Bianca Alessandro Miglioli durante la conferenza, che ha visto presenti anche il coordinatore provinciale di Anpas Paolo Rebecchi, la responsabile dei volontari Alessandra Grana e Matteo Ghizzoni, coordinatore della formazione.

Per l’occasione è stato presentato anche il nuovo corso di formazione per i volontari che partirà il 5 febbraio alle 20.30 nella sede della Croce Bianca di Piacenza e che è destinato a tutti, dai 16 anni in su: cinque sono i percorsi previsti, da operatore del soccorso e trasporto sanitario a autista dei mezzi di emergenza e trasporto, da operatore di protezione civile e sala radio al gruppo truccatori fino agli autisti del trasporto prelievi del sangue e trasporti sociali.

“Abbiamo anche bisogno disperato di rinnovare il nostro parco mezzi – aggiunge Miglioli – per questo lanciamo un invito a chi voglia aiutarci non solo come volontario, ma anche in questa sfida”.