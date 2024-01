Anpas lancia cinque percorsi formativi per i volontari del futuro: “Aperti a tutti”

Sono cinque i percorsi formativi proposti dal corso di Croce Bianca destinato ai futuri volontari. L’avvio è in programma il prossimo 5 febbraio alle 20.30 nella sede dell’associazione in via Emilia Parmense, a Piacenza: il corso è destinato a tutti i cittadini che abbiano dai sedici anni in su perché anche i minorenni possono essere impegnati in diverse attività alternative ai servizi in ambulanza a partire da quella in sala radio. Come si diceva, cinque sono i percorsi previsti per la formazione: quello da operatore del soccorso e trasporto sanitario su ambulanza, quello da autista dei mezzi di emergenza e trasporto, da operatore di protezione civile (interno) e sala radio, quello per entrare nel gruppo truccatori e infine per diventare autisti del trasporto prelievi del sangue e trasporti sociali. “Per tenere viva questa realtà abbiamo bisogno di volontari di tutte le età – spiega il coordinatore di Anpas Paolo Rebecchi – questi percorsi formativi si adattano a ogni esigenza: a chi è giovane e a chi ha qualche anno in più”.