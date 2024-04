“Gli animali sanno emozionare”: pet therapy per ragazzi con disabilità

Inclusione, natura e divertimento. Sono i tre capisaldi che sorreggono il progetto promosso dalla Pubblica assistenza Croce bianca rivolto a ragazzi e ragazze con disabilità. Un’iniziativa capace di rispondere presente alle esigenze del centro socioriabilitativo “La Girandola” grazie alla collaborazione del “Club dei Piccoli Rio Torto”.

Nella mattinata di sabato 27 aprile i rappresentanti delle tre realtà si sono ritrovati davanti alla sede della Croce bianca per annunciare l’avvio ufficiale di un progetto ambizioso premiato a livello nazionale in occasione del convegno “Convers-Azioni” di Riccione. Si chiama “Conoscere per conoscersi e farsi conoscere” e permetterà ai giovani che frequentano il centro diurno di vivere attività all’aria aperta insieme ai circa 60 animali del Club dei Piccoli di Rio Torto e ai volontari di Anpas.

Attività all’aperto per ragazzi con disabilità

“Un sogno che si realizza – il commento di Marisa Monticelli, responsabile del centro diurno. Da tempo sentivamo il bisogno di avere a disposizione spazi all’aperto e questo progetto permetterà a tutti i nostri ragazzi di relazionarsi con la natura, gli animali e i loro coetanei che si impegnano nel mondo del volontariato”. “L’inclusività è al centro di un’iniziativa a cui teniamo particolarmente – sottolinea il coordinatore provinciale di Anpas Paolo Rebecchi -. La sede della Croce bianca è aperta a tutti e questo rappresenta l’ennesimo tassello di una visione ampia di condivisione e incontro”.

Grazie al progetto i ragazzi con disabilità, divisi in gruppi, verranno ospitati una volta a settimana nell’azienda tra le colline di Borgonovo, ma non solo. “Faremo attività anche all’interno della nostra sede – spiega Beatrice Casella, referente del Gruppo giovani – per far conoscere quello che facciamo”.

“Gli animali sono psicologi a costo zero”

Alla presentazione del progetto non poteva mancare uno dei protagonisti: si chiama Abel, pecora di otto anni che non vede l’ora di interagire con gli ospiti del centro diurno. “Con lui ci saranno anche capre, asini, mucche e cavalli capaci di regalare emozione a chiunque incontrino” evidenzia Luigi Fiori, responsabile insieme al figlio Yuri dell’azienda agricola sociale Rio Torto. “Si tratta di psicologi a costo zero – prosegue Luigi Fiori -. Ci riempie il cuore di gioia vedere i ragazzi sorridere e divertirsi immersi nella natura. Da vent’anni ci occupiamo di agricoltura sociale ospitando diversamente abili e realizzando attività legate a orticoltura, panificazione e laboratori di pet-terapy”.

“È stata una bella sorpresa e ringraziamo Anpas e Croce bianca per averci preso in considerazione in un progetto dal grande valore umano – conclude Yuri -. Abel prima dello scoppio della pandemia da Covid entrava nelle case di riposo offrendo momenti di serenità agli anziani adesso è pronto a rendere speciali le giornate di chi verrà trovarci. Il mondo agricolo può offrire tanto, basti pensare che quando ci chiedono cosa produciamo come azienda attraverso i nostri animali non rispondiamo che produciamo emozioni”.