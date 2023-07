Le portiere non si aprono e due bambini restano bloccati. Liberati dai vigili del fuoco

Due bambini intrappolati nell’auto, la madre in preda al terrore chiama i soccorsi. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in via Don Giovanni, traversa di via Conciliazione, a Piacenza.

I bambini, rispettivamente di uno e due anni, sono rimasti bloccati nella vettura a causa di un guasto al sistema di apertura delle portiere. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato, due equipaggi della Pubblica assistenza Croce bianca e gli operatori del 118. I pompieri sono riusciti ad aprire un finestrino senza danneggiare la macchina e la mamma ha potuto riabbracciare i propri figli.