Anpas, 40mila servizi nel 2023. Rebecchi: “La motivazione è il vero motore”

Con oltre 40mila servizi svolti, di cui 21mila ordinari e oltre 20mila in emergenza, Anpas Piacenza ha chiuso il 2023 grazie a 1.500 volontari e oltre 50 dipendenti. I chilometri percorsi sono stati oltre 1.6 milioni con 60 ambulanze, 30 mezzi vari e ad uso protezione civile.

“In questi anni post covid abbiamo indubbiamente dovuto cambiare rotta – spiega il coordinatore provinciale Paolo Rebecchi, membro anche della Direzione Nazionale -; la stanchezza si è fatta sentire, ma i presidenti e l’organizzazione sono riusciti a riprogrammare le strutture, la formazione, la capacità di motivazione, che risulta essere il vero motore”.

Le attività di Anpas – Le attività includono soccorso in caso di calamità, trasporto e soccorso sanitario in Convenzione 118, assistenza agli anziani e alle persone con disabilità, interventi di Protezione Civile, attività nelle Sale Radio, progetti di supporto a situazioni di difficoltà e/o di disagio sociale, accompagnamento di pazienti dializzati, gestione di ambulatori per esami del sangue, sostegno agli equipaggi in servizio con attività di complemento, come pulizie dei locali e cucina, fundraising per autofinanziamento. Oltre agli interventi di emergenza, le Pubbliche Assistenze promuovono attivamente la prevenzione attraverso iniziative educative, programmi di sensibilizzazione e collaborazioni con altre organizzazioni locali. Questo approccio mira a creare una comunità resiliente e consapevole.

Lo staff – Lo staff di Coordinamento provinciale, oltre a Paolo Rebecchi, vede impegnati costantemente i Responsabili di Protezione Civile Giorgio Villa e Oreste Guglielmetti, il Responsabile Regionale Operativo Mauro Prati, la Segreteria di Coordinamento con Maria Vittoria Rabaglia, Emanuela Vincini, Beatrice Braghi e Maria Frino. Gabriele Toloni Coordina invece “il complesso mondo della Formazione” anche a livello Regionale, mentre Claudia Boselli con Marco Scarzanella, si occupano del supporto alle Associazioni per le “complesse” rendicontazioni economiche. Alessandro Miglioli, è considerato una guida e un sostegno per tutte le tematiche di carattere legislativo.

Gruppo giovani – Queste sono solo alcune delle risorse importanti del movimento. Un altro fiore all’occhiello è il gruppo giovani “seguito con attenzione” da Beatrice Casella.

Le sedi Anpas in provincia – La provincia di Piacenza è molto attiva e presente con la Pubblica Assistenza Valdarda a Fiorenzuola D’Arda, Lugagnano, Vernasca; a Gropparello con la Pubblica Assistenza Valvezzeno; vi è poi la Pubblica Assistenza Croce Verde di Morfasso, quella di San Giorgio, la Pubblica Assistenza Valnure con le sedi di Ponte dell’Olio, Ferriere e Rivergaro; è presente anche la Pubblica Assistenza Valtrebbia di Travo, la Pubblica Assistenza Valtidone – Valluretta di Castel San Giovanni; vi è poi la Pubblica Assistenza Monticelli d’ Ongina che opera anche sui territori di Caorso e Castelvetro. Vi è poi la Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e Carpaneto Soccorso (a Carpaneto Piacentino). Non per ultima nel capoluogo di Provincia c’è la Pubblica Assistenza Croce Bianca (Piacenza e Gossolengo).