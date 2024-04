Croce Bianca, mercoledì 17 aprile al via il corso per la sicurezza in servizio

Al via il primo corso di sicurezza degli operatori sanitari impiegati sulle ambulanze nell’auditorium di Croce Bianca Piacenza in via Emilia Parmense. L’appuntamento si terrà mercoledì 17 aprile.

“È da tempo che rileviamo situazioni a rischio ed è arrivato il momento che ognuno inizi a fare la sua parte – spiega Paolo Rebecchi, ideatore del modulo formativo – come ANPAS, grazie al contributo fondamentale di professionisti di livello, abbiamo costruito un format che ha l’obiettivo di indentificare il prima possibile situazioni che potrebbero sfuggire di mano, mettendo in pratica buone prassi e un dialogo positivo nel rispetto dei pazienti e delle norme, nonché ricordando che in situazioni di stress l’equilibrio deve rimanere il nostro punto di forza”.

IL CORSO

Per l’occasione a Piacenza, tra i vari relatori, saranno presenti Giulio Desiderio di Bologna e Cristiana Madoni, oltre allo staff di professionisti che ha contribuito allo studio del percorso formativo, tra cui ex componenti delle forze dell’ordine, avvocati e psicologi.