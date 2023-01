Anpas e Croce Rossa al “Nel Mirino”: migliaia le persone aiutate ogni anno

Fabrizio De Andrè diceva che la felicità non nasce dalla ricchezza nè dal potere, ma dal piacere di donare. Martina Gogni, 22 anni, volontaria di Anpas e Anna Palpi, 19 anni, volontaria di Croce Rossa hanno capito, già da giovanissime, il valore del dono: quello del tempo speso per aiutare gli altri. Le due ragazze saranno le protagoniste questa sera, 13 gennaio, di una nuova puntata di “Nel Mirino”, la trasmissione di approfondimento, condotta dal direttore Nicoletta Bracchi, affiancata dalla collega Marzia Foletti, in onda alle 21 su Telelibertà.

Sostegno sanitario e sociale, milioni di chilometri percorsi ogni anno, migliaia di volontari impegnati quotidianamente, giorno e notte, al servizio della comunità. Sono i pilastri su cui si fonda l’attività di Croce Rossa Italiana e Anpas. Le due associazioni, realtà fondamentali per il territorio piacentino, saranno rappresentate da Paolo Rebecchi della direzione nazionale di Anpas e coordinatore Anpas Provincia di Piacenza e Alessandro Guidotti, presidente di Croce Rossa di Piacenza. Le due figure storiche faranno il punto sui numerosi servizi offerti alla comunità. I numeri parlano chiaro: il 2022 si chiude con 43mila pazienti assistiti e oltre 21mila servizi ordinari per la Croce Rossa e due milioni di chilometri percorsi e oltre 1.300 volontari attivi per Anpas.