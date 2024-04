Achille Favari, medaglia e attestato per il servizio svolto in tempo di pandemia

Una medaglia di bronzo e l’attestato di benemerenza della Croce Rossa Italiana sono i premi conferiti nella tarda mattinata di lunedì 15 aprile, in Prefettura, al commissario Achille Favari della Polizia Stradale di Piacenza, per l’impegno dimostrato durante la pandemia Covid.

Il presidente della Croce Rossa di Piacenza Alessandro Guidotti, durante la celebrazione, ha lodato commissario Favari “Per essersi distinto con straordinario impegno durante il periodo più duro dell’emergenza sanitaria”, ricordando come “Tutto il personale della PolStrada di Piacenza abbia concorso attivamente durante la fase più acuta, attraverso controlli finalizzati a contrastare le cosiddette stragi del sabato sera, e i pericoli relativi alla guida in stato di ebrezza”.

Alla presenza del vicario della Questura Marina Festini, del coordinatore della sede CRI di Piacenza Michele Gorrini e della vice ispettrice regionale delle Infermiere Volontarie Giuliana Ceriati, il prefetto di Piacenza Paolo Giuseppe Alfredo Ponta ha evidenziato: “Fa davvero piacere che la Croce Rossa abbia riconosciuto l’opera di uomini dello Stato e che, ancora una volta, si sia dimostrato lo spirito di squadra che – anche in un momento così difficile e non previsto come quello della pandemia – ha potuto esistere tra tutti gli organi delle componenti coinvolte”.

Dal canto suo, il commissario Favari ha ringraziato la Croce Rossa per questo riconoscimento, e, ancor di più, tutti i colleghi della Polizia Stradale di Piacenza “che non si sono mai sottratti dallo svolgere le attività di controllo, in un momento in cui la paura del contagio era sempre presente durante il servizio, ma soprattutto una volta rientrati dalle proprie famiglie”.