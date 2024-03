La comunità romena è la più numerosa nel Piacentino: “Importante collaborare”

Proseguire la collaborazione istituzionale nei settori dell’economia, del turismo e della cultura. E’ l’impegno emerso nell’incontro avvenuto stamattina, 5 marzo 2024, tra il prefetto di Piacenza Paolo Giuseppe Alfredo Ponta e la nuova console generale della Romania Laura Nicoleta Nasta.

Tra gli argomenti toccati nell’incontro, anche quello della forte presenza della comunità romena nel Piacentino, che ad oggi detiene il primo posto per numero di cittadini, rappresentando il 16,8% degli stranieri presenti sul nostro territorio.

Secondo i dati di inizio anno, i cittadini romeni in provincia di Piacenza sono 7.100, di cui 2.459 residenti in città.