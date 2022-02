“Accogliere i profughi ucraini”: la mozione della minoranza di Rivergaro

“Costituire tavoli di coordinamento permanenti in sostegno ai cittadini ucraini per trovare soluzioni concrete di accoglienza e sostegno ai profughi”. E’ l’esortazione del gruppo consiliare “Noi per Rivergaro”, a fronte della grave crisi umanitaria in Ucraina dopo l’invasione delle forze russe: la minoranza ha infatti presentato una mozione per impegnare l’amministrazione Albasi – tra le altre cose – a “restare in costante contatto con la prefettura e con tutte le realtà coinvolte in azioni coordinate volte a individuare le soluzioni più efficaci per fornire adeguato supporto all’emergenza in atto”.

LA MOZIONE