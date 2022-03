Castello, entro aprile gara per il Pronto soccorso. Fontana: “Chiediamo tempi certi”

Il sindaco di Castel San Giovanni, Lucia Fontana, dopo l’annuncio con cui l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini ha assicurato che entro fine aprile verrà bandita la gara per la progettazione del nuovo Pronto Soccorso, frena gli entusiasmi.

“Ora – dice Fontana – chiedo una tempistica certa. Per questo scriverò a Donini, al presidente Stefano Bonaccini e all’ex direttore Luca Baldino perché mi venga data indicazione certa circa tempi e modalità di esecuzione di ogni passaggio, visto che – aggiunge ancora Fontana – la progettazione richiede diverse fasi. In una parola è mia intenzione marcare stretta la Regione affinché tenga fede agli impegni che sono stati presi tramite pubbliche dichiarazioni”.

Del nuovo Pronto Soccorso, ricordiamo, si è iniziato a parlare quando, ottobre 2020, il ministro Speranza venne in visita nel Piacentino. In quell’occasione annunciò che a Castello sarebbe nato un nuovo Pronto Soccorso per un costo di 3milioni e 200 mila euro. La scorsa estate, 2021, Fontana sollevò forti preoccupazioni circa la reale intenzione di mettere sul piatto i tre milioni e 200 mila euro necessari. Le rispose l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, assicurando la disponibilità di quei fondi. Anche su questa partita Fontana annuncia di voler chiedere rassicurazioni scritte.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’