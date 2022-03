Un centinaio di templari tra le vie del centro di Piacenza. “Portiamo messaggi di pace”

Il centro di Piacenza, oggi pomeriggio, è stato letteralmente invaso da un centinaio di templari. No non stiamo riprendendo uno testo di storia medioevale e neanche riportando notizie arrivate da un set cinematografico. Oggi pomeriggio, dalle 16.00, l’associazione “Templari Cattolici d’Italia” ha sfilato tra le vie del centro, partendo dalla basilica dedicata a San Savino in via Alberoni e arrivando in piazza Cavalli. Davanti a palazzo Gotico e in piazza Duomo si sono posizionati a cerchio e hanno dato vita a due momenti di preghiera rigorosamente in latino.

A capo del corteo il magister Mauro Giorgio Ferretti (originario di Reggio Emilia) che ha spiegato quanto in questo momento storico sia importante portare nelle piazze delle città messaggi di pace e di fede. “Una testimonianza semplice ma non scontata in questi tempi difficili – ha spiegato – ricordiamo che la fede è importante”. Ferretti ha poi ribadito il forte legame con la città di Piacenza: “Una città che ci piace molto, gli antichi templari a cui noi ci ispiriamo qui avevano una delle loro commanderie più importanti, la più importante d’Italia che era Santa Maria del tempio. Inoltre – ha concluso – abbiamo tentato di ristrutturare la chiesa delle Mose , riuscendo a fare in modo che non cadesse”. Al termine del corteo, l’associazione rappresentata da un centinaio di uomini e donne provenienti quasi tutti dall’Emilia-Romagna ha incontrato il vescovo di Piacenza, Monsignore Adriano Cevolotto che ha concluso la giornata celebrando una messa in San Savino.