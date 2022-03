Otto marzo, Piacenza celebra la forza delle donne con eventi e aiuti concreti

Oggi è la Giornata internazionale della Donna, e anche Piacenza celebra l’universo femminile con vari eventi.

A cominciare da quelli messi in calendario dall’amministrazione comunale del capoluogo, che spaziano da uno spettacolo teatrale basato su una storia vera, all’evento a sostegno della soggettività femminile; dalle testimonianze di donne lavoratrici ai laboratori di dialogo. Un ricco programma iniziato sabato 5 e che si protrarrà fino a sabato 2 aprile.

IL PROGRAMMA COMPLETO

MUSICA AL FEMMINILE – Anche il Conservatorio Nicolini onora l’universo femminile, con un talk show musicale che andrà in scena sul palco del Salone dei Concerti alle 18 di oggi.Un incontro, a cura di Patrizia Bernelich, durante il quale dieci musiciste affermate, ex allieve del Nicolini, racconteranno, con intermezzi musicali, le loro storie e le loro esperienze. Le violiniste Clarissa Bevilacqua e Kaori Ogasawara, i mezzi soprani Giuseppina Bridelli e Lucia Cirillo, le pianiste Cristina Cavalli e Margherita Torretta, i soprani Roberta Mameli e Paola Quagliata, l’arpista e compositrice Paola Devoti e la violoncellista Giulia Lanati saranno le protagoniste del talk show condotto dalla giornalista e arpista Eleonora Bagarotti.

AIUTO CONCRETO – “Noi ci siamo!” è il titolo dell’iniziativa di ascolto del Centro antiviolenza Telefono rosa Piacenza: donne per le donne che mettono a disposizione la propria sede e tempo volontario per ascoltare, condividere, creare alleanza, comprendere i bisogni e provare a recare sostegno. E’ possibile chiamare al numero 0523.334833. Le Operatrici sono presenti dalle 9.30 alle 17.30 ma è sempre attiva la segreteria telefonica alla quale si può lasciare un numero di telefono di riferimento per essere richiamate al più presto e fissare un incontro.

PREVENZIONE DONNA – In occasione della Festa della Donna, all’ingresso dell’ospedale di Castel San Giovanni la Breast Unit offrirà a tutte le donne una spilla col nastro rosa per ricordare loro quanto sia importante la prevenzione nella lotta al tumore al seno, ossia aderire allo screening, eseguire l’autopalpazione e adottare un’alimentazione equilibrata.

Il presidio della Valtidone, da qualche mese, ha intrapreso un percorso per essere sempre di più anche Ospedale della donna, focalizzando la propria attenzione – oltre all’attività già consolidata – sull’ambito senologico, sulle patologie oncologiche in ambito ginecologico, senza dimenticare alcune problematiche caratterizzanti il delicato passaggio della menopausa, tra cui le alterazioni del pavimento pelvico, l’osteoporosi e l’elevato aumento di rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari.

La Breast Unit, diretta da Dante Palli, è nata sei anni fa con l’obiettivo di una presa in carico “totale” della paziente, frutto di una visione multidisciplinare del percorso diagnostico terapeutico del tumore al seno.

“QUESTO NON È AMORE” – Nel quadro della Campagna Permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere oggi, dalle 15 alle 18 in Piazza Cavalli, sotto i portici di Palazzo Gotico, sarà presente uno stand informativo con personale della Polizia di Stato che accoglierà la cittadinanza, consegnerà opuscoli dedicati e metterà a disposizione le proprie competenze sull’argomento a chi lo richiederà.

Presso il Posto Fisso di Polizia del Polichirurgico, invece nella fascia oraria alle 9 alle 12, sarà presente la psicologa della Polizia di Stato, Giovanna Bueti, in servizio presso la Scuola Allievi Agenti, che sarà a disposizione per un momento di ascolto.

STORIE DA SOCIAL – Nella notte la soggettività femminile ha trovato spazio anche in diretta sui canali social di RadioRaccontiamoci di Epikurea, con un carnet di storie tratte dalla personalità e dal percorso di vita e professionale delle donne che si sono raccontate. Un flusso di testimonianze per creare cultura, per trasferire suggestioni e aprire finestre sul domani.