Donne e musica, l’8 marzo talk show al Conservatorio Nicolini

Si chiama ‘Sguardi al femminile’ il talk show musicale che martedì 8 marzo alle 18 andrà in scena sul palco del Salone dei Concerti del Conservatorio Nicolini. In occasione della Festa della Donna, la scuola di alta formazione musicale di via Santa Franca, organizza dunque un incontro, a cura di Patrizia Bernelich, durante il quale dieci musiciste affermate, ex allieve del Nicolini, racconteranno, con intermezzi musicali, le loro storie e le loro esperienze. Le violiniste Clarissa Bevilacqua e Kaori Ogasawara, i mezzi soprani Giuseppina Bridelli e Lucia Cirillo, le pianiste Cristina Cavalli e Margherita Torretta, i soprani Roberta Mameli e Paola Quagliata, l’arpista e compositrice Paola Devoti e la violoncellista Giulia Lanati saranno le protagoniste del talk show condotto dalla giornalista e arpista Eleonora Bagarotti.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà