Allegro con Brio, successo alla Sala dei Teatini di Piacenza: platea stregata dal concerto

Partenza col botto per la nuova edizione di Allegro con Brio, la rassegna musicale targata Conservatorio Nicolini organizzata con la collaborazione della Fondazione Teatri Piacenza. Domenica pomeriggio in una Sala dei Teatini strapiena l’orchestra di fiati del Conservatorio, diretta dal maestro Daniele Balleello, ha stregato la platea con un programma di composizioni originali e trascrizioni dell’ampio repertorio novecentesco e contemporaneo.

Tra gli autori eseguiti nella prima parte del concerto, Van Der Roost, Vaughan Williams, Mangani e il compositore spagnolo Frank Collogos Martinez, presente in sala, che ha presentato in anteprima mondiale il suo “Echos of Verdi”, un affascinante percorso disseminato di temi verdiani, reinterpretati in espressive elaborazioni o incastonati in originale contrappunto.

L’ultima parte del concerto é stata caratterizzata da due trascrizioni che hanno sottolineato l’estrema versatilità dell’orchestra di fiati: una suite di temi tratti dal film Forrest Gump e Danzón n. 2 del compositore messicano Arturo Márquez, nella trascrizione di Oliver Nickel, che ha mantenuto inalterata la sensuale vitalità e il vorticoso ritmo trascinante della versione originale per orchestra sinfonica.

Allegro con Brio torna domenica 28 aprile con un omaggio a Duke Ellington.