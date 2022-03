Pievetta, cade in moto sulla pista da cross: 23enne trasportato a Parma

E’ stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Parma il 23enne che oggi è caduto in moto nella zona di Pievetta a Castel San Giovanni. L’incidente riguarda un giovane di Modena, che stava correndo sulla pista da cross in val Tidone, quando si è ribaltato per cause ancora da accertare. Sul posto, i carabinieri insieme alla Pubblica assistenza e all’automedica di Castel San Giovanni. Le condizioni del 23enne risultano serie.

