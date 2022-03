Lions, il progetto “Martina” fa tappa a Castello: al centro la prevenzione del tumore

Il progetto “Martina” promosso dai Lions ha fatto tappa al liceo Volta di Castel San Giovanni. Ospiti dell’incontro sono stati l’oncologo Luigi Cavanna, il ginecologo Renato De Dominicis e il referente dei Lions Massimo Alpegiani. Insieme anche al referente regionale del progetto Claudio Arzani i medici hanno puntato i riflettori sul tema della prevenzione del tumore, in particolare di quello al seno, all’utero, della pelle e ai testicoli.

I medici hanno spiegato l’importanza dell’autopalpazione e del vaccino contro il papilloma virus. Altri importanti consigli li hanno dati su quando sottoporsi agli screening quali pap test e mammografie e sui cosiddetti fattori di rischio che contribuiscono all’insorgere dei tumori. Particolare attenzione ai corretti stili di vita che, hanno spiegato gli esperti, consentono di abbassare notevolmente la probabilità di insorgenza del tumore.

Altro capitolo la cura e la ricerca. A tale proposito Cavanna ha parlato agli studenti del Volta degli enormi passi in avanti compiuti grazie all’immunoterapia, che consente di bloccare quei segnali che le cellule tumorali lanciano per “ingannare” i linfociti (a loro volta deputai a eliminare tutto ciò che è considerato dannoso per il corpo).