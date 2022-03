Riprendono le camminate del Gruppo alpinisti escursionisti piacentini

Il Gaep (Gruppo alpinisti escursionisti piacentini), associazione di promozione sociale, si riunisce in assemblea e riprende le camminate fuori provincia. La 76esima assemblea ordinaria dei soci Gaep è convocata per domani, sabato, alle 21, alla cooperativa agricola sociale “La Magnana” in via Bubba a Piacenza (ingresso con green pass rafforzato). All’ordine del giorno la relazione del presidente del consiglio direttivo, Roberto Rebessi, sull’andamento sociale e le attività svolte nel 2021, il bilancio consuntivo e le relative votazioni da parte dei presenti (è possibile anche votare su delega).

Il direttivo presenterà anche le iniziative Gaep del 2022, tra cui la camminata di domenica 27 marzo sul sentiero Verde Azzurro, l’escursione sulle tracce del partigiano Giovanni lo Slavo in Val d’Arda domenica 10 aprile. La macchina organizzativa è partita anche per la Lunga Marcia “Dante Cremonesi” in programma per domenica 29 maggio, situazione Covid permettendo, con i tre percorsi di differenti lunghezze (33, 25 e 11 chilometri) che partono dal passo del Cerro (sopra Bettola), dal passo della Cappelletta e dal passo del Mercatello con arrivo al rifugio Gaep “Vincenzo Stoto” di Selva di Ferriere.

Ulteriore appuntamento sarà il convivio “Uomo Gaep” con consegna del tradizionale riconoscimento il 18 giugno. Tutte le informazioni su www.gaep.it.