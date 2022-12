Escursioni invernali in Appennino, il 14 dicembre incontro con il Gaep

Un anno da ricordare per il Gaep (Gruppo alpinisti escursionisti piacentini) ed già il momento di fare programmi per il nuovo anno. Grazie all’allentamento delle restrizioni anti Covid, in questo 2022 il gruppo ha ripreso tutte le attività, dalle escursioni alle iniziative al rifugio “Stoto” di Ferriere. Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige e naturalmente l’Emilia Romagna con il suo Appennino sono state le mete delle escursioni, senza contare la partecipazione di 500 escursionisti alla 50esima edizione della Lunga Marcia in Alta Valnure “Dante Cremonesi”.

Dalla primavera è ripresa anche la frequentazione del rifugio Gaep a Selva di Ferriere da parte di famiglie, gruppi di amici, giovani delle parrocchie e centri sociali, scout o semplici amanti della montagna. Oltre ad aver ospitato il raduno interregionale dell’alpinismo giovanile del Cai ed il tradizionale Winter Wolf Weekend e la Festa degli Escursionisti.

Mercoledì 14 dicembre alle 21 alla sede della Casa delle Associazioni in Via Musso è proposta una serata divulgativa sull’escursionismo invernale con Mario Padovani. La serata sarà anche l’occasione per uno scambio di auguri.