Gaep: domenica 1 maggio Festa di primavera. Aperte le iscrizioni per la Marcia longa

Le attività del Gaep sono riprese a pieno ritmo, dopo l’assemblea annuale svoltasi presso la Cooperativa Sociale “La Magnana” dove i soci si sono potuti ritrovare per seguire la relazione del presidente del consiglio direttivo sull’andamento sociale e le attività svolte nel 2021 e la presentazione da parte della Tesoriera del Bilancio consuntivo dell’anno sociale appena trascorso; sono iniziate le escursioni secondo il calendario riportato sul sito www.gaep.it .

Un anno particolarmente importante per il sodalizio che nel 2022 si trova a festeggiare tre importanti avvenimenti: i 90 anni del sodalizio, la 50esima edizione della Lunga Marcia in Alta Val Nure “Dante Cremonesi” e i 20 anni dall’inaugurazione ufficiale del rifugio “Vincenzo Stoto” di Selva di Ferriere. Per l’occasione sono stati creati tre nuovi loghi.

Le escursioni sono iniziate con una camminata notturna in rifugio, poi al mare in Liguria lungo il sentiero Verde Azzurro tra Moneglia e Levanto con una cospicua partecipazione di escursionisti.

In occasione del 25 aprile sul nostro Appennino in Val d’Arda si è percorso il Sentiero della Libertà alla scoperta di Giovanni lo Slavo. Il primo maggio è in programma di riprendere la tradizionale “Festa di Primavera” in rifugio, un’occasione per incontrare gli appassionati di montagna per un’escursione e concludere con un pranzo in compagnia. Quest’anno il desinare sarà preparato dalla Proloco di Villanova per l’occasione in gemellaggio con il Gaep (ritrovo alle 9 in rifugio per partenza escursioni libere; alle 12.15 messa in rifugio e pranzo, con prenotazione).

Oltre alla tradizionale attività escursionistica programmata, dopo due anni di fermo a causa della pandemia, il Gaep è al lavoro per l’organizzazione della Lunga Marcia, tradizionale camminata in montagna lungo il crinale della Val Nure nei giorni scorsi si sono aperte le iscrizioni che vedono già un buon numero di partecipanti.

Da anni la Lunga Marcia un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati della montagna, ma anche per chi desidera semplicemente effettuare una piacevole escursione a passo libero nella natura. Dal Passo del Cerro, su sentieri privi di difficoltà si arriva alla storica Vecchia Dogana del monte Crociglia, ora Rifugio GAEP “Vincenzo Stoto” (m 1362). Il percorso si sviluppa su tre distanze:

– la Lunga Marcia di montagna dei 33 km: un’affascinante ed impegnativa escursione che dal Passo del Cerro (m 766), conduce i partecipanti attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Appennino Piacentino fino al Rifugio GAEP;

– la Marcia intermedia di montagna dei 25 km: un’interessante escursione che partendo dal Passo della Cappelletta (m 1036), primo punto di ristoro della Lunga Marcia, segue lo stesso itinerario lungo il bellissimo crinale appenninico;

– la Marcia di montagna degli 11 km: inserita nell’ultimo tratto della Lunga Marcia, il più spettacolare, che dal Passo del Mercatello (m 1058) fino all’arrivo in Rifugio, regala paesaggi mozzafiato anche ai trekkers meno allenati. Per tutte le informazioni vi invitiamo a leggere il regolamento.

Per scelta degli organizzatori che la idearono nel 1971 la marcia non competitiva, ma una camminata ludico-motoria amatoriale a passo libero, ovvero un invito a camminare per i bellissimi monti del nostro Appennino.