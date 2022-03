Gli alunni scrivono al sindaco di Castel San Giovanni. “Riaprire il parco giochi”

Parchi pubblici sempre aperti, qualche gioco e qualche panchina in più e maggiore decoro nelle aree verdi. Sono le richieste che un gruppo di bambini di quarta A della scuola elementare Tina Pesaro hanno inoltrato al primo cittadino Lucia Fontana. Gli scolari hanno preso carta e penna e hanno scritto “alla signora sindaco”.

“Se fosse possibile vorremmo che riapriste il parco giochi di via Lamarmora aggiungendo magari anche qualche gioco nuovo” hanno scritto gli scolari. Le letterine ci hanno messo poco ad arrivare sulla scrivania del sindaco e dell’assessore all’istruzione, Federica Ferrari, che si sono recate a scuola per incontrare i piccoli cittadini. “Entro l’anno vi prometto che metteremo nuovi giochi in tutti i parchi gioco della città, alcuni dei quali sono ridotti male a causa dei ragazzi più grandi che a volte se ne approfittano”.

“Nel frattempo – ha aggiunto – abbiamo già posizionato alcune panchine in più. La vostra – ha aggiunto – è la lettera più importante che ho ricevuto da quando sono sindaco”. I venti scolari di quarta A hanno preso un impegno: scrivere altre letterine, questa volta per i bimbi ucraini. “Le faremo tradurre dalle donne ucraine che fanno parte della nostra comunità e le invieremo ai vostri coetanei per far sentire loro la nostra vicinanza”. Altro impegno preso dagli scolari della Tina Pesaro quello di visitare la sede del palazzo comunale.