Ucraina, arrivati a destinazione i medicinali con i medici Stabile e Lago

È arrivato a destinazione il carico di medicinali e materiale sanitario partito nei giorni scorsi dall’ospedale di Castel San Giovanni e destinato all’ospedale di Sumy, città ucraina martoriata dalle bombe. La missione guidata dal primario dell’ospedale di Castel San Giovanni, Marco Stabile, si è dovuta spingere fin dentro il territorio ucraino. Il proposito iniziale era di arrivare a a Zahony, al confine con tra Ungheria e Ucraina.

“In realtà – dice Stabile – abbiamo dovuto varcare il confine e inoltrarci, anche se di poco, in territorio ucraino”. Ad attendere Stabile e il collega Gianluigi Lago c’era una delegazione di colleghi dell’ospedale di Sumy. “Ovviamente erano felicissimi – dice Stabile -. Abbiamo svuotato il nostro furgone e riempito il loro con tutto il materiale che avevamo raccolto in Italia”.

Alla catena di solidarietà hanno partecipato Progetto Vita, Lions di Castel San Giovanni e Rotary Valtidone, farmacia comunale di Castel San Giovanni e Pubblica Assistenza insieme anche al Comune di Castel San Giovanni. “Ci siamo abbracciati. I nostri colleghi ucraini ci hanno raccontato delle condizioni difficili in cui devono operare e del fatto che per fare rientro in ospedale avrebbero dovuto aggirare cinque posti di blocco. Una situazione davvero difficile”.