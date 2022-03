Vasto incendio nei pressi della Diga di Mignano: intervengono i vigili del fuoco

Un vasto incendio è in corso dal primo pomeriggio di oggi, 24 marzo, nei pressi della Diga di Mignano, in Val d’Arda, nella provincia di Piacenza. Non sono note le cause che hanno scatenato le fiamme che stanno divorando alberi e terreni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza e Fiorenzuola. L’intervento è ancora in corso. Da quantificare i danni. Proprio oggi la regione ha emesso lo stato di grave pericolosità legata agli incendi boschivi che scatterà da sabato 26 marzo.

Nei giorni scorsi aveva destato preoccupazione l’incendio scoppiato in Val Perino, per il quale si erano rese necessarie oltre 30 ore di intervento per domarlo. La grave siccità a cui è condannato il nostro territorio da oltre tre mesi potrebbe essere tra le cause di questi pericolosi fenomeni.