Ponte di Pievetta senza pace: lavori su un giunto, si viaggia a senso unico alternato

Lungo il ponte di Pievetta, a Castel San Giovanni, è già ora di intervenire sui giunti. Da qualche giorno sul viadotto, che collega sponda lombarda e piacentina del fiume Po, si viaggia a senso unico alternato dalle 7 del mattino fino alle 18. Il provvedimento è stato preso dalla Provincia di Pavia a nemmeno un anno dalla fine dei lavori di ristrutturazione che sono costati oltre sei milioni di euro. Il nuovo stop alla circolazione interessa solo un tratto di circa 80 metri, è stato imposto “per consentire – si legge nell’ordinanza della Provincia di Pavia – lavori di rifacimento dei giunti dilatatori danneggiati”. Occorre quindi già mettere mano ai giunti. “In realtà – fanno sapere dalla ditta che sta eseguendo i lavori – l’intervento è circoscritto ad un solo giunto che entro la fine di questa settimana verrà sostituito”. Non sarà quindi necessario, come si legge nell’ordinanza della Provincia di Pavia, mantenere il senso unico alternato fino al prossimo 31 di marzo. “Entro questo fine settimana pensiamo di riaprire – fanno sapere dalla ditta – . Tutti i giunti sono stati ispezionati – precisano – e uno solo è risultato avere alcune criticità per cui è stato rimosso. I restanti non necessitano ulteriori interventi”.

Ordinanza