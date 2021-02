Ristrutturazione ponte di Pievetta: slitta di un’altra settimana la fine dei lavori

A Castel San Giovanni slitta di un’altra settimana la fine dei lavori lungo la corsia in ristrutturazione del ponte di Pievetta. Vuol dire un’altra settima di senso unico alternato. Nel frattempo proseguono i disagi. Durante lo scorso wekend un’auto si è schiantata, forse a causa della scarsa visibilità, contro le barriere all’imbocco del ponte. Nessun ferito grave ma per estrarre l’auto, incastrata tra le barriere in cemento, si è dovuti ricorrere all’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri di Castello.

