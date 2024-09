Dal padel alla danza: successo per la “Giornata dello sportivo” a Castello

Il mondo dello sport si è messo in piazza a Castel San Giovanni. Una ventina di associazioni hanno occupato piazza XX Settembre durante la Giornata dello sportivo. Disposti lungo tutti i lati della piazza hanno trovato spazio campi da basket e campi da pallavolo. Largo anche alle reti per il padel e per il tennis, senza dimenticare il nuoto e le arti marziali, equitazione, calcio, danza pugilato e tanto altro.

Per le associazioni un modo per promuoversi e per centinaia di famiglie un modo per vivere la città in maniera differente, all’insegna dei sani valori trasmessi dallo sport.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’