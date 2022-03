Revocati i domiciliari a Roberto Pasquali. Era agli arresti dal 10 febbraio scorso

Sono stati revocati gli arresti domiciliari al sindaco di Bobbio, Roberto Pasquali, cui era sottoposto dal 10 febbraio scorso quando venne arrestato nell’ambito della maxi inchiesta su truffa e corruzione. L’accusa per lui è quella di concussione. Interrogato una settimana dopo l’arresto, Pasquali era rimasto in aula per circa due ore.

L’istanza di revoca è venuta dagli stessi pubblici ministeri. Secondo quanto appreso, la revoca della misura chiesta dalla Procura si fonda sul venir meno delle esigenze cautelari. Tuttavia, il quadro indiziario sarebbe stato confermato da numerosi testimoni ascoltati nelle ultime settimane.