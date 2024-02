Appalti in Val Trebbia, la Procura chiede il rinvio a giudizio per 8 indagati

Nuovo passo avanti nell’inchiesta su presunti appalti truccati e corruzione in Val Trebbia. Nei giorni scorsi la Procura di Piacenza ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per gli indagati che due anni fa vennero colpiti dall’ordinanza di custodia cautelare. Una richiesta che tuttavia non riguarda le posizioni di tre di loro: in due casi perché hanno già patteggiato, per il terzo perché patteggerà a breve.

L’indagine dei carabinieri coordinata dai pubblici ministeri Matteo Centini ed Emilio Pisante ipotizzava un sistema corruttivo e irregolarità negli appalti pubblici che coinvolgeva alcuni comuni dell’Alta Val Trebbia e della Val Nure, ma toccava anche Piacenza.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTÀ