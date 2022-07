Maxi inchiesta in Val Trebbia, l’imprenditore Nunzio Susino è tornato in libertà

E’ tornato in libertà il 9 luglio scorso Nunzio Susino, l’imprenditore finito in manette lo scorso febbraio e coinvolto, insieme ad altri imprenditori e amministratori, nella maxi inchiesta per corruzione che ha travolto quasi tutta l’Alta Val Trebbia. Dopo la detenzione alle Novate, da maggio si trovava ai domiciliari. Il giudice ha accolto l’istanza dell’avvocato difensore Paolo Fiori di remissione in libertà, nonostante il parere sfavorevole del pm.

ALTRI DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI