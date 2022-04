Maxi inchiesta in Val Trebbia, l’imprenditore Maurizio Ridella è tornato in libertà

È tornato in libertà Maurizio Ridella, ex amministratore unico della “Edilgiemme” di Bobbio. L’imprenditore 69enne era stato arrestato all’alba del 10 febbraio, all’interno della maxi inchiesta per corruzione che ha travolto quasi tutta l’Alta Val Trebbia, con code pesanti anche a Piacenza città e Alta Val Nure. A fine febbraio, a Ridella, dimessosi dalle cariche societarie, erano stati concessi i domiciliari, nella casa di Piacenza. Ora, dopo le richieste formulate dagli avvocati difensori Francesco Centonze e Giovanni Miozzari, il giudice ha ritenuto non più sussistenti le esigenze cautelari.

