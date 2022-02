Dopo la Levante, gli appalti corrotti: decisivo il “trojan” nei cellulari degli indagati

Nel linguaggio tecnico del diritto si chiama “captatore informatico”, ma esistono espressioni più allusive ed efficaci per definirlo: il software introdotto dagli inquirenti nel telefono dell’imprenditore Nunzio Susino per intercettarne le sue conversazioni, e carpire i contenuti del suo cellulare, è un “trojan”: un vero e proprio “cavallo di troia”. Uno strumento potentissimo, usato per scoprire il presunto sistema di corruzione e appalti pilotati in Val Trebbia, Val Nure e a Piacenza.

Venne usato anche nell’indagine sui carabinieri infedeli della caserma Levante. In quel caso venne inoculato nello smartphone dell’appuntato Beppe Montella, perno del sistema d’illegalità instaurato in via Caccialupo.

