Maxi inchiesta: Susino ai domiciliari, Pozzoli libero torna al lavoro in Provincia

L’imprenditore edile Nunzio Susino non si trova più in carcere alle Novate. È ai domiciliari in un’abitazione di Piacenza. Tramite l’avvocato Paolo Fiori, era stata infatti presentata da Susino una memoria scritta con la quale la difesa ha potuto prendere posizione sui ventuno capi di imputazione che nell’ambito della maxi indagine avevano portato all’arresto dell’imprenditore all’alba del 10 febbraio.

L’ingegner Stefano Pozzoli è tornato intanto a lavorare in Provincia, anche se non avrà più lo stesso incarico di prima dell’arresto e la messa ai domiciliari, quando cioè era a capo del settore dell’edilizia scolastica. L’istanza presentata dal suo avvocato Franco Livera è stata infatti accolta dal gip e la misura è stata revocata.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’