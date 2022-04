Ospedale della donna a Castel San Giovanni, Capelli: “Progetto non chiaro”

“L’ospedale della donna è l’ennesimo tentativo di buttare fumo negli occhi”. L’affondo è dell’ex sindaco e oggi consigliere di minoranza Carlo Capelli. “La realtà – dice – è che non si sa più che cosa sia diventato l’ospedale di Castel San Giovanni. Ogni sei mesi viene annunciato un nuovo indirizzo, ma la realtà è che non esiste una progettualità”.

Tra i timori di Capelli vi sono che ortopedia e rianimazione spariscano e che Castello diventi un Osco “che vorrebbe dire una lungodegenza”. I timori di Capelli sono in parte condivisi dal sindaco Lucia Fontana che però pone alcune precisazioni. “L’Osco non è una lungodegenza. Sono degenze brevi non per anziani, ma per pazienti sottoposti ad interventi che richiedono una presa in carico temporanea”.

Sul tema ospedale della donna: “Che piaccia o no è una scelta che è stata fatta e che caratterizza il nostro ospedale. Sarà oggetto di un confronto”. Sulla visione non chiara dell’Ausl, Fontana dice “anche io penso che a volte non ci sia un progetto chiaro, non per incapacità, ma per la difficoltà dei tempi che stiamo attraversando”.

