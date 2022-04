Giocattoli per i bambini ucraini: l’iniziativa di Centro commerciale Gotico e Anpas

Piacenza mostra la sua sensibilità con una nuova iniziativa a favore della popolazione ucraina fuggita dalla guerra. I destinatari delle donazioni questa volta sono i bambini, strappati con crudeltà alla loro infanzia insieme alla famiglia. Hanno dovuto lasciare da un giorno all’altro parenti, case, scuole e abitudini per trovare tranquillità altrove. Per consentire loro di ritrovare un minimo di “normalità”, il Centro Commerciale Gotico di Piacenza insieme ad Anpas hanno lanciato l’iniziativa “Donare è un gioco”. Dal 10 al 16 aprile sarà possibile donare giochi nuovi o usati in buone condizioni per i bambini ucraini ospitati sul nostro territorio e nei campi profughi al confine con il paese in guerra.

“Centro Commerciale Gotico donerà i primi 500 giochi. Tutto ciò che verrà raccolto verrà poi consegnato ad Anpas per la distribuzione” ha spiegato il direttore Monica Pollini.

“Stiamo continuando la raccolta beni prevalentemente alimentari in piazza Cittadella, un centro che prossimamente trasferiremo altrove – ha spiegato Paolo Rebecchi, coordinatore Anpas -. In questo caso, al Centro Commerciale Gotico raccogliamo giocattoli che distribuiremo alle famiglie ucraine che ne faranno richiesta nel Piacentino e gli altri li porteremo insieme agli altri aiuti nel centro allestito in Slovacchia”.

Mauro Prati, responsabile operativo Protezione Civile di Anpas ha fatto sapere che una cucina da campo della colonna regionale è stata trasferita a Cracovia in Polonia in un centro accoglienza per i profughi.

Prosegue la raccolta fondi lanciata da Editoriale Libertà e Anpas.