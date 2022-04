Giochi all’aperto e “percorso vita” donato da Avis alla scuola elementare di Pianello

Avis ha donato un percorso vita ai bambini della scuola elementare di Pianello. Il percorso è formato di giochi e attrezzi montati in un fazzoletto verde alle spalle della scuola. Gli attrezzi sono un modo da parte degli avisini di dire “grazie” ai bimbi che lo scorso anno avevano partecipato come testimonial della campagna nazionale “Rosso Sorriso”. Un progetto cioè con cui Avis, con un linguaggio adatto ai più piccoli, da alcuni anni entra nelle scuole per spiegare l’importanza non solo della donazione di sangue, ma più in generale l’importanza di donarsi agli altri.

Gli scolari dell’elementare di Pianello quel messaggio lo hanno recepito bene, tanto da continuare a portare avanti la collaborazione con Avis. “l nostro intento – ha spiegato la referente scuole di Avis provinciale Mina Sibra – è di costruire una cultura del dono e della solidarietà”. I giochi donati ai bambini della scuola elementare da Avis uniscono l’aspetto ludico al fare attività fisica e potranno essere usati anche dai bimbi della vicina scuola materna.