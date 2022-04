La campagna arriva in città con il Mercato Coperto: “Guardiamo al futuro”

Dalle 8 di domattina, sabato 9 aprile, in via Farnesiana, 17 a Piacenza, apre i battenti il Mercato Coperto di Campagna Amica promosso da Coldiretti per dare valore alle eccellenze dei nostri territori, creando una comunità intorno al cibo.

Il Mercato Coperto sarà aperto tutti i fine settimana: il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8 alle 14.30. Uno spazio per la spesa sostenibile e di qualità, in cui trovare frutta, verdura, carne, pesce, formaggio e molto altro ma anche il luogo dove gustare agri-aperitivi o i piatti realizzati dai cuochi contadini degli agriturismi Terranostra o infine i gelati di Campagna Amica a km zero.

“Il Mercato Coperto di Campagna Amica porta la campagna in città, un luogo d’incontro diretto tra il produttore e il consumatore, un traguardo – come ribadisce il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – da tagliare insieme alla comunità, in un momento difficile e delicato in cui tutta la nostra economia è fortemente segnata dalla pandemia e dalla guerra. Questo Mercato Coperto – prosegue Gallizioli – mette in luce ancora una volta l’importanza dell’agricoltura, che guarda al futuro con il coraggio e la determinazione che sanno dare il grande amore e la cura delle nostre terre. Quest’apertura rappresenta quindi il contributo che le aziende agricole di Coldiretti vogliono portare alla città, con un luogo dove trovare cibo fresco, di stagione, e a chilometro zero. E’ un modo per promuovere l’economia locale, la sostenibilità ambientale e contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone”.