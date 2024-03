Coldiretti, festività pasquali all’insegna delle eccellenze territoriali: il programma

Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’agricoltura e dell’eccellenze territoriali. Tante le iniziative in programma a Piacenza e provincia dedicate al cibo sano, di qualità e garantito.

Le iniziative di Coldiretti Piacenza

A rinnovare l’appuntamento con le eccellenze del territorio da scegliere nelle imminenti festività è la Coldiretti di Piacenza: in particolare, oltre ai tradizionali appuntamenti con i mercati contadini nelle piazze piacentine, a Piacenza ogni fine settimana è presente il Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana, 17 e nelle aperture di questo venerdì (dalle 16 alle 21, con area ristoro fino alle 22, dove sarà proposta una cena a base di pesce dei pescatori Mistral di Sestri Levante) e di sabato (dalle 8.30 alle 14) saranno tante le attività dedicate all’arrivo della Pasqua con la scoperta dei suoi dolci tipici.

Il mercato di Campagna amica alla Fiera dell’Angelo

Gli spazi al coperto e all’aperto del Mercato saranno allestiti a festa. In particolare i produttori delle aziende agricole presenti delizieranno i consumatori con i prodotti delle loro aziende agricole e con iniziative dedicate alla ricorrenza pasquale.

Spazio anche alla creatività nei nostri agriturismi. Il cuoco contadino Paolo Oddi, presidente di Terranostra Piacenza, nel suo agriturismo il Viandante di Borgonovo proporrà dalla giornata di sabato 30 marzo la ricetta tradizionale di Pasqua “Latte in piedi”.

Nella domenica di Pasqua il Mercato Coperto resterà chiuso, ma l’appuntamento si sposterà alla tradizionale Fiera dell’Angelo di Borgonovo, con il mercato di Campagna Amica previsto anche a Pasquetta.

“Per Coldiretti – afferma Rosanna Porcari, segretaria di zona – la Fiera di Borgonovo è un appuntamento da sempre importante e ci vedrà protagonisti con otto aziende agricole che proporranno le nostre tipicità. Invitiamo i visitatori a toccare con mano e a gustare i nostri prodotti rigorosamente Made in Italy, dal campo alla tavola, e a trascorrere con noi queste giornate di festa”.