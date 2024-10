Pausa pranzo al Mercato coperto: “La campagna sempre più vicina alla città”

“La campagna sempre più vicina alla città”. Il mese di ottobre porta con sé grandi novità tra cui l’apertura a pranzo dal lunedì al sabato a partire da martedì 15 ottobre.

“Vogliamo essere sempre più vicini ai piacentini e offrire ogni giorno il buon cibo contadino delle nostre aziende agricole” le parole ricche di entusiasmo di Roberto Gallizioli, direttore di Coldiretti Piacenza che ha annunciato l’apertura del Mercato coperto di Campagna amica per tutte le pause pranzo dal lunedì al sabato, offrendo così l’opportunità ai visitatori di gustare menù contadini di alta qualità a prezzi calmierati.

“Gli ingredienti – spiega il direttore – sono quelli delle nostre aziende agricole, che i piacentini hanno imparato a conoscere e apprezzare nei giorni e negli orari di apertura tradizionali che restano invariati per agri-spesa, agri-aperitivi, cene contadine, eventi e corsi”. Al centro delle attenzioni di Coldiretti e di Campagna amica anche il tema dell’educazione alimentare e della sensibilizzazione verso sani stili di vita. “Il mercato coperto diventerà sempre di più luogo di aggregazione e di incontro – continua Gallizioli – dove attraverso le nostre iniziative saranno legate da una grande attenzione riguardo l’educazione alimentare e la valorizzazione dei prodotti tipici piacentini”.

Il Mercato Coperto di via Farnesiana,17 a Piacenza si conferma infatti non solo il luogo del buon cibo, ma anche un posto che fa cultura, aggregazione, solidarietà e risponde a bisogni reali dei piacentini come quella di una alimentazione sana “Made in Italy” che rispetti il ritmo delle stagioni e della natura.

GLI EVENTI DEL MESE DI OTTOBRE

Oltre alla grande novità delle pause pranzo, al debutto il prossimo martedì 15 ottobre, in questo mese il Mercato Coperto di Campagna Amica propone un ricco calendario delle proposte formative con un ampio ventaglio di opportunità per cimentarsi ai fornelli, scoprire le tradizioni enogastronomiche locali, e divertendosi tra le eccellenze piacentine. “Abbiamo davanti annoi un ottobre ricco di iniziative – commenta il responsabile di Campagna Amica Valerio Galli – tra corsi per adulti e bambini, laboratori di cucina e progetti didattici”.

Si parte dai bambini, che tutti i martedì pomeriggi di ottobre possono diventare chef con Master Kids. Gli insegnanti Sonia Azzalin e Gian Paolo Gazzola saranno presenti anche la mattina di sabato 12 e di sabato 26, quest’ultima data – riservata alla fascia d’età junior dei 4-7 anni – è già andata esaurita. Per i più piccoli è previsto anche un laboratorio a tema Halloween in collaborazione con la cartolibreria La Bussandri, venerdì 25 ottobre in due turni, alle 17 e alle 18. E, super novità, lo yoga bimbi al Mercato con l’insegnante Patrizia De Santis, il 19 ottobre alle 15, rivolto ai piccoli dai 6 ai 9 anni.

Naturalmente spazio in cucina anche agli adulti grazie ai corsi di Caterina Petrosino e Francesca Vitelleschi che hanno messo a punto ben otto date nel mese di ottobre. I primi appuntamenti sono già andati in scena, due i format: i corsi gratuiti per gli over 60 nell’ambito dell’iniziativa “La cultura a tavola” che prevedono come prossime date proprio oggi, venerdì 11 (le tre Dop), venerdì 18 (Emilia Romagna, le ricette) e venerdì 25 (le tradizioni di Ognisanti), dalle 16.30 alle 18.

Da segnalare infine l’appuntamento di sabato 19 ottobre dalle 10 alle 12 quando si terrà un evento dedicato all’olio evo, protagonista di un approfondimento a cura del produttore Michelangelo Diodati che guiderà i presenti anche agli assaggi. “Tutte le proposte – conclude Matilde Garetti di Campagna Amica – sono consultabili on line sul nostro nuovo sito internet dal quale gli interessati possono approfondire le tematiche dei corsi e completare l’iscrizione”.