A Borgonovo torna la fiera dell’Angelo: torre alta 38 metri attrazione principale

Domenica 31 aprile, giorno di Pasqua, e poi di nuovo lunedì primo aprile, Borgonovo ospita la fiera dell’Angelo. Per l’occasione sono attesi a Borgonovo non meno di trecento espositori che disporranno le loro bancarelle tutt’attorno il centro storico. In via Roma rassegna delle associazioni. Di fronte alla scuole mostra degli hobbisti creativi, mentre in viale Fermi ci sarà l’esposizione di vecchi trattori e degli attrezzi agricoli.

IL FOSSATO CUORE DELLA FIERA DELL’ANGELO

La parte più caratteristica della fiera dell’Angelo sarà nel fossato della rocca comunale dove una trentina di espositori di Ara Emilia Romagna daranno vita alla rassegna zootecnica con cavalli, bovini, caprini, conigli, galline. La rassegna si terrà nella sola giornata di lunedì dell’Angelo. In auditorium mostra di serpenti

TORRE PANORAMICA ALTA 38 METRI

In paese ci saranno tre aree luna park in funzione già da venerdì. L’attrazione di quest’anno sarà una torre panoramica alta 38 metri.

UN EVENTO CHE COINVOLGE TUTTO IL PAESE

Per la sindaca Monica Patelli la fiera è “un evento che i borgonovesi aspettano di anno in anno. Coinvolge tutte le realtà, a partire da associazioni, commercianti, amministrazione comunale impegnati in un lavoro corale”. Imponenti le misure di sicurezza previste in paese.